Коронавірусом заразився глава фінкомітету Ради Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Нардеп не знає, де підхопив інфекцію

Народний депутат фракції "Слуги народу" і голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусом. Тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.

"Так, справді, у Данила Гетманцева тест показав захворювання COVID-19. Зараз апарат ВР складає список осіб, з ким він контактував", - сказала Кравчук.

Сам народний депутат у себе в Facebook заявив, що не знає, де міг інфікуватися.

"Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний. Звідки підчепив, не знаю. Тим, хто зі мною контактувала з минулого понеділка, прошу здати тест", - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше голова Ради Дмитро Разумков назвав число нардепів, які перехворіли коронавірусом.

Зазначимо, у "Слузі народу" захворіли кілька нардепів, останній випадок коронавірусної хвороби зафіксували у Юрія Арістова, який до того ж є головою бюджетного комітету.