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Коронавірусом заразився ще один житель Хмельницької області

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 09:05
Коронавірусом заразився ще один житель Хмельницької області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В області є ще одна підозра на коронавірус

В Хмельницькій області кількість заражених коронавірусом зросла до 3. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької ОДА.

Разом з тим, в області є ще одна підозра на коронавірус.

"Хмельницька ОДА інформує: станом на 8:00 31 березня в Хмельницькій області 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, підозр на коронавірус - 1", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про двох заражених Covid-19 в області.

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 548 людей. Тільки за останню добу підтвердилися 62 нових випадки. Нові зараження фіксуються в Сумській, Львівській, Донецькій, Івано-Франківській та Одеській областях. У Київській області за вихідні померли двоє чоловіків у віці 47 і 49 років.

Зокрема, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом. На даний момент у лікарні працює 10 лікарів та близько 15 медсестер.

Також Кабінет міністрів України у неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширення коронавірусу на території країни.

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