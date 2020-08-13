Коронавірусом заразився ще один нардеп

Коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука. 12 серпня тест ПЛР дав позитивний результат.

Про це повідомила його дружина Анна Гресь в своєму Facebook.

За її словами, вони разом з чоловіком заразилися коронавірусною інфекцією.

"Біда не приходить одна. З ночі у мене була температура 37,7 і ломота в тілі.

Вранці зробили тест ПЛР. Два позитивних. У нас з Грищук Рома covid ", - написала дружина нардепа.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Слуги народу" і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусом.

Крім того, заступник глави Офісу простих рішень і результатів, який очолює колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, Олександр Ольшанський недавно також заразився коронавірусом.

Нагадаємо, 23 червня голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що коронавірусом з початку пандемії перехворіли 15-17 народних депутатів України.