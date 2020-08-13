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Коронавірусом заразився ще один нардеп

Київ, Четвер 13 серпня 2020 00:35
Коронавірусом заразився ще один нардеп
Фото: Роман Грищук (facebook.com/romagrishchuk)
Автор: Инна Собора

COVID-19 підтвердили у Романа Грищука

Коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука. 12 серпня тест ПЛР дав позитивний результат.

Про це повідомила його дружина Анна Гресь в своєму Facebook.

За її словами, вони разом з чоловіком заразилися коронавірусною інфекцією.

"Біда не приходить одна. З ночі у мене була температура 37,7 і ломота в тілі.
Вранці зробили тест ПЛР. Два позитивних. У нас з Грищук Рома covid ", - написала дружина нардепа.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Слуги народу" і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заразився коронавірусом.

Крім того, заступник глави Офісу простих рішень і результатів, який очолює колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, Олександр Ольшанський недавно також заразився коронавірусом.

Нагадаємо, 23 червня голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що коронавірусом з початку пандемії перехворіли 15-17 народних депутатів України.

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