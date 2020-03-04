Коронавірусом заразився чиновник ЄС

Один зі співробітників Європейського оборонного агентства, штаб якого знаходиться у Брюсселі, заразився коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За інформацією видання, найімовірніше чиновник агентства заразився вірусом в Італії. Відзначається, що після його повернення з Італії чиновник контактував з 30 посадовими особами інших установ ЄС. Наразі він очікує додаткових результатів тесту на коронавірус.

У якості запобіжного заходу, Європейське оборонне агентство скасувало всі наради до 13 березня.

Нагадаємо, Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого.

Станом на ранок 4 лютого коронавірус COVID-19 зафіксували в 77 країні – інфекцію діагностували у понад 93 тис. людей. В європейському регіоні відомо про понад 3,5 тисячі випадків зараження, від вірусу померли щонайменше 85 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Всесвітній банк виділив 12 млрд доларів для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу.