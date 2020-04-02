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Коронавірусом заразилися більше мільйона жителів планети

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 21:06
Коронавірусом заразилися більше мільйона жителів планети
Ілюстративне фото (flickr)

Жертвами вірусу стали понад 51 тис. людей

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 1 мільйон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу worldometers, який відстежує поширення коронавірусу.

За даними сервісу, зараз відомо вже про 1 000 168 офіційно підтверджених випадків на планеті. Найбільше заразилося у Сполучених Штатах Америки - майже 236 тис. осіб. Зазначимо, що 10% інфікованих від світової кількості знаходиться тільки в одному американському штаті Нью-Йорк. За останню добу там заразилися майже 9 тис. американців.

Трохи зросло число інфікованих в Італії. Загальна кількість заражених в країні досягла 115,5 тис. осіб. Чого не скажеш про Іспанію - влада країни котрий день поспіль рапортує про щоденне зростання інфікованих. Наразі COVID-19 в Іспанії підтверджений у 110 тис. громадян.Коронавірусом заразилися більше мільйона жителів планети

Також значно збільшилася кількість смертельних випадків від COVID-19. Так, жертвами вірусу стали понад 51 тис. громадян. Найбільша смертність від вірусу, як і раніше, в Італії. Сьогодні там зафіксували 760 нових летальних випадків. Загальна кількість смертей в країні зросла до 14 тис. осіб. На другому і третьому місці Іспанія та США - у країнах зафіксовано 10 тис. і 5,3 тис. смертей відповідно.

В Україні, станом на ранок 2 квітня було зареєстровано 804 випадки зараження і 20 смертей від коронавірусу. Детальніше про пандемію COVID-19 в Україні та світі 2 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

В Італії кількість смертей від COVID-19 наблизилася до 14 тисяч Кількість загиблих від коронавірусу перевищила 50 тисяч осіб
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