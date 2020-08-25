На коронавірус захворіли ще два нардепи, - Разумков

Два депутати Верховної ради України хворіють на коронавірус. Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що з огляду на це доступ журналістів в кулуари буде обмежений.

Про це він сказав під час брифінгу після позачергового засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"На скільки мені відомо, - два (хворіють, - ред.)", - зазначив спікер Ради.

Відзначимо, 23 серпня РБК-Україна стало відомо про хворобу глави фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Пізніше інформацію підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

На сьогодні невідомо - де і коли саме захворіла Тимошенко. Також невідомо, де вона проходить лікування.

Нагадаємо, з достовірних джерел РБК-Україна стало відомо, що стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла коронавірусом, оцінюється як стабільно важкий: її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося раніше, коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука: 12 серпня тест ПЛР дав позитивний результат.