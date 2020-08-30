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На коронавірус захворів ще один нардеп від "Слуги народу"

Автор: Юлія Струк

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Степан Чернявський захворів на коронавірус. Він перебуває у лікарні.

Про це парламентар повідомив у своєму відеозверненні, опублікованому у соцмережі Facebook.

У нардепа правостороння пневмонія.

"Друзі, COVID-19 нікуди не зник і захворюваність, на жаль, поки тільки росте... Я перебуваю в лікарні Водників в Одесі. Мені діагностували коронавірус. У лікарні я вже 11 днів", - зазначив нардеп.

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Він повідомив і про свої симптоми. Чернявський почувався як при звичайному ГРВІ: у нього була слабкість, ломота, температура 37.

Парламентар також закликав при перших симптомах хвороби звертатися до лікарів і робити тести.

Нагадаємо, з достовірних джерел РБК-Україна стало відомо, що стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий: її підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося раніше, коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука.

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