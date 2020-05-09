Коронавірусом в Україні заразилися майже 15 тис. осіб: ситуація в областях

Коронавірус в Україні зафіксували майже у 15 тисяч осіб, при цьому вилікувалися вже майже три тисячі чоловік. Детальніше про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з даними РНБО, станом на ранок 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків зараження коронавірусом, вилікувалися - 2 909 осіб, померли 376. Зокрема, за останню добу підтвердили 515 нових випадків, вилікувалися 203 людини, померли - 15.

Найбільше випадків на даний момент в Чернівецькій області - 2 179 (за добу 82 нових випадки). Більше тисячі випадків зафіксовано в Києві (1 771 за весь час, за добу - 50) та Івано-Франківській області (1 095 і 17 відповідно). Ще в двох областях число випадків перевищує 900: у Тернопільській - 977 і 18 за добу, а в Київській - 959 і 24 за добу. На шостому місці за кількістю випадків зараження Рівненська області - 877 випадків, 22 за добу.

У чотирьох областях більше 600 випадків - це Львівська область (699, 39 за добу), Дніпропетровська область (681, 29 за добу), Закарпатська область (678, 34 за добу), Одеська область (619, 36 за добу).

Більше 500 випадків в Харківській та Вінницькій областях - 528 і 50 за добу і 522 і 8 за добу відповідно.

Далі йдуть три області з числом випадків 400+. Так, 485 випадків і 5 за добу - в Житомирській області, 445 і 21 за добу - у Волинській області та 411 і 3 за добу - в Кіровоградській області.

У Черкаській області зафіксовано 333 випадки, за добу - 2, в Запорізькій області - 320, 8 за добу. 240 (1 за добу) випадків в Полтавській області, а 204 (25 за стуки) - в Миколаївській області.

Більше 100 випадків зафіксовано в Хмельницькій області (165, 17 за добу), Херсонській області (156, 7 за добу) і Сумській області (152, 5 за добу).

Менше ста випадків коронавірусу в Україні зафіксовано в трьох областях. Так, в Донецькій області зафіксовано 99 випадків, за добу - 8. У Чернігівській області - 73 випадки, 4 за добу. Найменше випадків в Луганській області - 42, за добу, за даними РНБО, нових випадків не зафіксовано.

Нагадаємо, коронавірус в Україні вперше був зафіксований на початку березня в Чернівцях, після цього по всій країні був введений карантин, який вже кілька разів посилювався і продовжувався. Як очікується, з 11 травня Україна поступово почне виходити з карантину, проте, якщо число нових випадків коронавірусу продовжить рости, карантин знову можуть посилити.

При цьому, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вже 20 днів Україна знаходиться на так званому плато - число нових випадків коронавірусі тримається в діапазоні від 350 до 550 за день.