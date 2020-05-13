ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірусом в Україні захворіли понад 3,2 тисяч медиків

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 09:48
Коронавірусом в Україні захворіли понад 3,2 тисяч медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також вірус підтверджений у 1130 дітей

В Україні з початку пандемії коронавірусом COVID-19 захворіли 3208 медичних працівника, а також 1130 дітей. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я в Facebook.

Повідомляється, що потребували госпіталізації 571 медик і 205 дітей, з них 19 медпрацівників та одна дитина були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Померли від ускладнень викликаних COVID-19 29 співробітників медустанов, 935 медиків - одужали.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували зростання нових захворювань коронавірусом, після дводенного спаду. Так, за 12 травня 402 людини захворіли COVID-19, що на майже 30 осіб більше, ніж днем раніше. Загальне число хворих наближається до 16,5 тисячам.

Також повідомлялося, що за минулу добу зафіксували 14 летальних випадків коронавіруса. Всього жертвами в країні COVID-19 стали 439 осіб.

Крім цього РБК-Україна писало, що за добу в країні видужала від коронавірусу рекордна кількість осіб. За останні 24 години в Україні одужали 343 пацієнта, що на 258 більше, ніж напередодні.

Теги Новини України УкраїнамедикипреступленияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся