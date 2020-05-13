Коронавірусом в Україні захворіли понад 3,2 тисяч медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також вірус підтверджений у 1130 дітей

В Україні з початку пандемії коронавірусом COVID-19 захворіли 3208 медичних працівника, а також 1130 дітей. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я в Facebook.

Повідомляється, що потребували госпіталізації 571 медик і 205 дітей, з них 19 медпрацівників та одна дитина були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Померли від ускладнень викликаних COVID-19 29 співробітників медустанов, 935 медиків - одужали.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували зростання нових захворювань коронавірусом, після дводенного спаду. Так, за 12 травня 402 людини захворіли COVID-19, що на майже 30 осіб більше, ніж днем раніше. Загальне число хворих наближається до 16,5 тисячам.

Також повідомлялося, що за минулу добу зафіксували 14 летальних випадків коронавіруса. Всього жертвами в країні COVID-19 стали 439 осіб.

Крім цього РБК-Україна писало, що за добу в країні видужала від коронавірусу рекордна кількість осіб. За останні 24 години в Україні одужали 343 пацієнта, що на 258 більше, ніж напередодні.