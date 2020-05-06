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Коронавірусом в Україні захворіли вже понад 13 тис. осіб: ситуація в областях

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Більше тисячі випадків зафіксували у трьох областях

В Україні офіційно підтверджено понад 13 тис. випадків коронавірусу, антилідером за кількістю хворих залишається Чернівецька область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Сьогодні вранці МОЗ повідомив про 487 нові випадки хвороби. Порівняно з учорашнім днем, приріст заражених склав майже 25%. Напередодні повідомлялося про 366 інфікованих за добу.

Загальна кількість хворих COVID-19 в Україні подолала чергову психологічну позначку і досягла 13 184 пацієнтів.

Як виглядає ситуація в регіонах:

  • Чернівецька область - 1985;
  • Київ - 1651;
  • Івано-Франківська область - 1037;
  • Тернопільська область - 935;
  • Київська область - 891;
  • Рівненська область - 787;
  • Закарпатська область - 572;
  • Дніпропетровська область - 568;
  • Львівська область - 553;
  • Одеська область - 505;
  • Вінницька область - 472;
  • Житомирська область - 456;
  • Харківська область - 403;
  • Кіровоградська область - 402;
  • Волинська область - 359;
  • Черкаська область - 314;
  • Запорізька область - 298;
  • Полтавська область - 232;
  • Миколаївська область - 165;
  • Херсонська область - 143;
  • Хмельницька область - 134;
  • Сумська область - 130;
  • Донецька область - 85;
  • Чернігівська область - 65;
  • Луганська область - 42

Вчора в Україні було зафіксовано рекордно низький відсоток українців, які захворіли на СOVID-19. Водночас, Міністерство охорони здоров'я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.

Як відомо, після 11 травня карантин в Україні послаблять. Українцям дозволять гуляти в парках і відвідувати зони відпочинку. Також почнуть працювати деякі заклади торгівлі.

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