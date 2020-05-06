Коронавірусом в Україні захворіли вже понад 13 тис. осіб: ситуація в областях

В Україні офіційно підтверджено понад 13 тис. випадків коронавірусу, антилідером за кількістю хворих залишається Чернівецька область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Сьогодні вранці МОЗ повідомив про 487 нові випадки хвороби. Порівняно з учорашнім днем, приріст заражених склав майже 25%. Напередодні повідомлялося про 366 інфікованих за добу.

Загальна кількість хворих COVID-19 в Україні подолала чергову психологічну позначку і досягла 13 184 пацієнтів.

Як виглядає ситуація в регіонах:

Чернівецька область - 1985;

Київ - 1651;

Івано-Франківська область - 1037;

Тернопільська область - 935;

Київська область - 891;

Рівненська область - 787;

Закарпатська область - 572;

Дніпропетровська область - 568;

Львівська область - 553;

Одеська область - 505;

Вінницька область - 472;

Житомирська область - 456;

Харківська область - 403;

Кіровоградська область - 402;

Волинська область - 359;

Черкаська область - 314;

Запорізька область - 298;

Полтавська область - 232;

Миколаївська область - 165;

Херсонська область - 143;

Хмельницька область - 134;

Сумська область - 130;

Донецька область - 85;

Чернігівська область - 65;

Луганська область - 42

Вчора в Україні було зафіксовано рекордно низький відсоток українців, які захворіли на СOVID-19. Водночас, Міністерство охорони здоров'я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.

Як відомо, після 11 травня карантин в Україні послаблять. Українцям дозволять гуляти в парках і відвідувати зони відпочинку. Також почнуть працювати деякі заклади торгівлі.