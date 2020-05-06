Коронавірусом в Україні захворіли вже понад 13 тис. осіб: ситуація в областях

Більше тисячі випадків зафіксували у трьох областях
В Україні офіційно підтверджено понад 13 тис. випадків коронавірусу, антилідером за кількістю хворих залишається Чернівецька область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Сьогодні вранці МОЗ повідомив про 487 нові випадки хвороби. Порівняно з учорашнім днем, приріст заражених склав майже 25%. Напередодні повідомлялося про 366 інфікованих за добу.
Загальна кількість хворих COVID-19 в Україні подолала чергову психологічну позначку і досягла 13 184 пацієнтів.
Як виглядає ситуація в регіонах:
Вчора в Україні було зафіксовано рекордно низький відсоток українців, які захворіли на СOVID-19. Водночас, Міністерство охорони здоров'я фіксує збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби.
Як відомо, після 11 травня карантин в Україні послаблять. Українцям дозволять гуляти в парках і відвідувати зони відпочинку. Також почнуть працювати деякі заклади торгівлі.