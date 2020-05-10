Коронавірусом в Росії заразилися понад 200 тис. осіб

У Росії зареєстровано понад 200 тис. випадків COVID-19 у 85 регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперштаб РФ щодо ситуації з коронавірусом.

За останню добу в Росії виявили 11 012 випадків коронавірусної інфекцією. Добове зростання заражень склало 5,5%. Всього в країні захворіли 209 688 росіян. Також за добу зафіксовано 88 летальних випадків. З початку епідемії від коронавірусу померли 1915 осіб.

Найбільше випадків зареєстровано у Москві (109,7 тис.) і області (20,5 тис.), а також у Санкт-Петербурзі (7,4 тис.). До слова, в Москві число хворих трохи знизилося: за добу захворіли 5,6 тис. осіб, що на 100 менше, ніж повідомлялося вчора.

7 травня в Росії зареєстрували добовий антирекорд за кількістю заражених: вірус підтвердили у 11 321 росіянина.

Наразі РФ займає п'яте місце в світі за кількістю інфікованих. На четвертому місці знаходиться Великобританія, там зафіксовано 215 тис. хворих на COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у міністра культури РФ Ольги Любімової. Раніше COVID-19 підтвердили у глави російського уряду Михайла Мішустіна. Він був першим топ-чиновником РФ, у кого виявили інфекцію.