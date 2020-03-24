Коронавірусом стурбовані майже 90% українців

Більшість українців (88%) турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Згідно з опитуванням, ті, кого поширення вірусу не турбує, складають лише 6% населення.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року провів опитування на онлайн панелі Inpoll. Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, на 24 березня виявлено 97 інфікованих коронавірусом в Україні. Захворюваність продовжує зростати щодоби і охоплює нові регіони країни.

Відзначимо, ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню, до якої направляють можливих інфікованих коронавірусом, будуть охороняти військовослужбовці Національної гвардії.