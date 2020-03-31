Коронавірусом у світі заразилися понад 800 тис. осіб

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Кількість загиблих наближається до 40 тисяч

Кількість заражень коронавірусом у світі перевищила 800 тис. осіб, від інфекції померли близько 39 тис. людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу пандемії COVID-19 Ради національної безпеки і оборони.

Згідно з останньою інформацією, вірусом заразилися трохи більше 800 тис. жителів планети. Найбільше інфікованих у США - 164,6 тис. осіб. Від вірусу померли майже 3,2 тис. американців. Ще 6 тисяч осіб вилікувалися від недуги.

Майже 102 тисячі заражених в Італії. Пік захворювань коронавірусом влада країни очікує на цьому тижні. При цьому щодня в Італії від вірусу помирають сотні людей. З початку спалаху COVID-19 забрав життя 11,5 тис. осіб.

Ускладнилася ситуація з коронавірусом в Іспанії. Кількість заражених, як і кількість смертельних випадків в країні, збільшується з кожним днем. Наразі відомо про майже 95 тис. інфікованих, з них померли 8,2 тис. громадян.

На ранок 31 березня в Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусу. Інфекція зареєстрована у всіх областях, крім Миколаївської.

Детальніше про географію поширення вірусу в Україні та події у світі - у матеріалі РБК-Україна.