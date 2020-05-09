Коронавірусом в світі заразилися вже понад 4 млн людей

У світі кількість заражених коронавірусом, станом на 9 травня, перевищила 4 млн людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometers.

Найбільше заражених наразі у Сполучених Штатах Америки - 1 320 044. Крім того, у п'ятірці найбільш вражених коронавірусом країн опинилися Іспанія (260 тис.), Італія (217 тис.), Великобританія (211 тис.) та Росія (187 тис.)

Всього у світі від коронавірусу померла вже 275 781 людина. З них 78,5 тис. смертельних випадків зафіксовано у США.

За останню добу у світі підтвердили майже 95 тис. нових випадків зараження. Крім того, зафіксували понад 5 тис. нових смертельних випадків.

Крім того, за даними сайту, 1 376 235 людей у світі вилікувалися від коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не має підтверджень походження коронавірусу COVID-19. Перші випадки були виявлені в Ухані. Однак на даний момент немає підтверджень версії, що вірус стався з місцевого ринку.

РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила стратегічний план щодо боротьби з пандемією на 2020 рік. ВООЗ збільшила бюджет до 1,7 млрд доларів.