Коронавірусом у Львівській області захворіло понад 900 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області у 34 осіб виявили хворобу протягом минулої доби

У Львівській області лабораторно підтверджено коронавірус у 904 людей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, в області зареєстровано 904 випадки коронавірусу, з них у 34 осіб виявили хворобу протягом минулої доби. Також від хвороби померли 22 особи та ще 169 пацієнтів одужали.

Як зазначається, за останні 24 години з підозрою на коронавірус госпіталізували 31 особу, а 250 людей відправили на самоізоляцію. Загалом в стаціонарах знаходяться 311 хворих. 23 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації. 6 пацієнтів на ШВЛ.

Нагадаємо, в Україні від початку пандемії коронавірусу зареєстровано 16 847 випадків коронавірусної інфекції, з них 422 протягом останньої доби.

Разом з тим, в Україні за добу найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві.

Також в Україні за останні 24 години зафіксували 17 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Таким чином, від початку пандемії в Україні від коронавірусу вже померли 456 осіб.