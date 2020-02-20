Коронавірусом поза Китаєм заразилися більше тисячі осіб, - ВООЗ

За межами Китаю зареєстровано 1076 випадків захворювання новим коронавірусом COVID-19 у 26 країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Всесвітньої організації охорони здоров'я у Twitter.

За словами генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, наразі відомо про 7 смертельних випадків від коронавірусу за межами Китаю.

Зокрема, за останню добу відбулось 5 нових випадків зараження в Ірані, з яких 2 були летальними.

У цілому, за словами глави ВООЗ, від коронавірусу померла 2121 людина. Всього новим типом вірусу інфікувалися 74 тис. 675 осіб.

Нагадаємо, раніше за один день у Південній Кореї було підтверджено 53 нових випадки захворювання новим різновидом коронавірусу COVID-19, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 104 осіб. Також влада країни повідомила про першу смерть від інфекції.

Також РБК-Україна повідомляло, що на круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили 13 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість інфікованих на лайнері становить 621 осіб.