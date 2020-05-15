Коронавірусом у Києві захворіли ще понад 50 осіб, одна людина померла

Коронавірусом у столиці заразилися ще 56 людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, серед цих осіб - дев'ять медичних працівників.

"За минулу добу кількість мешканців міста, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилось ще на 56 людей. Серед них 9 медиків. За добу в Києві від коронавірусу одна людина померла", - поінформував мер.

Нагадаємо, в Україні зробили майже 9 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус за минулу добу, це найбільше з початку епідемії, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він також назвав області, де найбільше нових випадків COVID-19. За словами глави МОЗ, Чернівецька та Волинська області, а також Київ стали лідерами за кількістю нових заражень коронавірусів COVID-19.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.