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Коронавірус у Києві: число нових випадків зросло майже вдвічі

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 10:27
Коронавірус у Києві: число нових випадків зросло майже вдвічі
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У столиці підтверджений 1871 випадок зараження

Коронавірусом у Києві за добу заразилися 66 людей, серед яких 6 медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

Станом на зараз у Києві вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, знову збільшилася. Ще на 66 людей. Серед них - 6 медиків. На сьогодні в столиці вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - зазначив мер.

Зокрема, захворіли:

  • 32 жінки віком від 27 до 79 років
  • 29 чоловіків віком від 28 до 84 років
  • 2 дівчинки віком 1 і 3 років і 3 хлопчики віком 4, 12, 16 рокiв.


За даними Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. При цьому найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі - 13 людей, Дарницькому - 12, та Деснянському - 8 підтверджених випадків.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні починається перший етап пом'якшення карантинних обмежень. Ослаблення буде відбуватися у декількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Теги Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус
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