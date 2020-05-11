Коронавірус у Києві: число нових випадків зросло майже вдвічі

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У столиці підтверджений 1871 випадок зараження

Коронавірусом у Києві за добу заразилися 66 людей, серед яких 6 медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

Станом на зараз у Києві вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, знову збільшилася. Ще на 66 людей. Серед них - 6 медиків. На сьогодні в столиці вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - зазначив мер.

Зокрема, захворіли:

32 жінки віком від 27 до 79 років

29 чоловіків віком від 28 до 84 років

2 дівчинки віком 1 і 3 років і 3 хлопчики віком 4, 12, 16 рокiв.



За даними Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. При цьому найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі - 13 людей, Дарницькому - 12, та Деснянському - 8 підтверджених випадків.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зафіксовано в Києві, Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні починається перший етап пом'якшення карантинних обмежень. Ослаблення буде відбуватися у декількох сферах бізнесу і суспільного життя.