Коронавірусом в Канаді заразилися понад 70 тис. осіб

Кількість інфікованих коронавірусом в Канаді перевищила 70 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.

З початку травня кількість щоденних випадків в країні зменшується. Винятком стало 3 травня, цього дня зафіксували рекордне число пацієнтів з COVID - 2 760 осіб.

Протягом останнього тижня щоденне число нових випадків зменшується на 20-30 осіб. За останню добу коронавірус виявили у 1 118 канадців, тоді як 11 травня повідомлялося про 1 133 випадки інфікування. Всього в країні зареєстровано 71 099 випадків захворювання на COVID-19. Майже половина хворих одужали. Таких пацієнтів в Канаді 33,7 тис.

Станом на 12 травня, в Канаді від коронавірусу померло 5 167 осіб. Крива смертності вже тривалий час то падає, то зростає. За добу померло 174 людини, тоді як вчора і позавчора повідомлялося про 123 і 177 смертей відповідно.

Сьогодні Національний дослідницький центр Канади повідомив про початок співпраці з китайською CanSino Biologics Inc, однією з небагатьох компаній в світі, де вакцина від коронавірусу вже проходить клінічні випробування.

Також раніше прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що Канада збільшує обсяг фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я і хоче з'ясувати, як виник коронавірус.