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Коронавірусом у Чернівецькій області заразилися вже 2,6 тис. осіб

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 02:40
Коронавірусом у Чернівецькій області заразилися вже 2,6 тис. осіб

За добу 84 нові випадки

В Чернівецькій області 14 травня офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернівецької ОДА Сергія Осачука в Facebook.

Він повідомив, що за останню добу 48 буковинців одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів.

"Також на Буковині сьогодні, 14 травня, офіційно підтверджено ще 84 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 491 новий зразок", - говориться в повідомленні.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2600 осіб.

Раніше у Чернівецькій області зафіксували смерть 5-місячної дитини з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень летальності від коронавірусу в Україні складає 2,7%. У Офісі президента зазначили, що даний показник є невисоким. Вчора кількість тих, хто одужав від коронавірусу, перевищила число нових випадків інфікування.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України КоронавірусЧерновицкая область
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