Коронавірусного фонду наступного року не буде, - Разумков

Сьогодні, 8 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що окремого коронавірусного фонду в Україні наступного року не створюватимуть. Його не передбачає законопроект про Державний бюджет України на 2021.

Про це Дмитро Разумков розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Окремого COVID-фонду як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинування (2,6 млрд грн, якщо я не помиляюсь), один мільярд на підтримку шкіл у рамках боротьби з коронавірусом, а все інше закладено в бюджет МОЗ… 158,7 млрд гривень, якщо я не помиляюсь, на Міністерство охорони здоров’я поки що передбачається на наступний рік", - сказав Разумков.

За його словами, при створенні коронавірусного фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування у цьому напрямку не було передбачене бюджетом.

"Цього року ми створювали саме COVID-фонд, у березні, тому що ми розуміли, що коштів, які передбачені для Міністерства охорони здоров’я, просто не вистачить, тому із 65 мільярдів був сформований такий саме фонд", - додав голова ВР.

Нагадаємо, на заходи з протидії COVID-19 з державного бюджету витратили понад 30 млрд гривень.

Крім того, раніше Разумков заявляв, що влада зможе оперативно знайти гроші на засоби боротьби з коронавірусом, якщо буде така потреба.