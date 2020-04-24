Від коронавірусу одужали понад 600 українців

З початку епідемії в Україні від коронавірусу одужала 601 людина, у тому числі 109 медиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За останню добу кількість випадків одужання зросла на 97. Нагадаємо, учора повідомлялося про 504 таких пацієнти. Найбільший добовий приріст зафіксовано у Рівненській (+10), Чернівецькій (+9) та Волинській (+9) областях.

"Загалом 601 людина вже одужала, з них 109 медиків - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - повідомили у МОЗ.

Рекордсменом за кількістю пацієнтів, що видужали від COVID-19, є Київ. Станом на ранок 24 квітня, від вірусу вилікувалися 53 людини, за добу одужали 8 киян. Ще 51 пацієнт одужав у Вінницькій області. По 45 таких пацієнтів - у Тернопільській та Рівненській областях.

Нагадаємо, число нових випадків зараження коронавірусом в Україні зменшилося. Так, сьогодні міністерство охорони здоров'я повідомило про 477 інфікованих за добу, що на 101 пацієнта менше, ніж було вчора.

Також у два рази зменшилася смертність у порівнянні зі вчорашнім днем. За останню добу було зафіксовано 6 смертей від COVID-19, тоді як 23 квітня повідомлялося про 13 летальних випадків.