Від коронавірусу вперше помер громадянин Німеччини. Йдеться про 60-річного чоловіка, який помер в Єгипті, передає DW.

За відомостями єгипетської влади, німець кілька днів тому приїхав в Хургаду з Луксора. Чоловік був поміщений в місцеву лікарню з лихоманкою 6 березня, а на наступний день тест на коронавірус показав позитивний результат.

Відзначимо, що в Єгипті зараження підтверджено у 48 осіб. Поодинокі випадки зафіксовані ще в кількох африканських державах. Однак експерти вважають дуже високим ризик поширення інфекції на континенті в силу недоліків систем охорони здоров'я в багатьох країнах континенту, а також тісних зв'язків Африки з Китаєм, звідки почалося поширення захворювання.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Німеччини закликало скасувати всі масштабні заходи з чисельністю учасників понад 1 тисячі осіб у зв'язку з поширенням коронавірусу.

У Німеччині оголосили епедімею коронавірусу ще 26 лютого. Тоді були підтверджені перші п'ять випадків захворювання, у яких не змогли простежити першоджерело зараження з Китаю.

Раніше РБК-Україна писало, що в Євросоюзі лише в одній країні не зафіксовано коронавірус - в Кіпрі. Також новий вірус не виявили ще в трьох країнах європейського регіону - в Туреччині, Албанії та Чорногорії.