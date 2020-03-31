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Від коронавірусу померли понад 40 тис. людей у всьому світі

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 20:10
Від коронавірусу померли понад 40 тис. людей у всьому світі
Ілюстративне фото (flickr)

Загальна кількість заражених - понад 823 тис. осіб

Кількість смертельних випадків від коронавірусу у світі перевищила 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу пандемії COVID-19 Ради національної безпеки і оборони.

Станом на 20:00 у світі зафіксовано 40 тис. 636 смертей від COVID-19.

Найбільше жертв вірусу в Італії. За останню добу там померли 837 осіб. Загальна кількість смертельних випадків в країні - 12 428.

На другому місці знаходиться Іспанія. Останнім часом в країні фіксується значне зростання заражень і летальних випадків від інфекції. За останніми даними, від COVID-19 померли 8 тис. 269 іспанців. Тільки за останні 24 години там зафіксували 849 жертв коронавірусу.

У Китаї та Франції від інфекції померли 3,2 тис. і 3 тис. людей відповідно. В Ірані кількість смертельних випадків також наближається до трьох тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом у світі заразилися понад 800 тис. людей.

В Україні COVID-19 офіційно підтверджений у 549 українців. Від вірусу померли 13 громадян.

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