Від коронавіруса може померти до 100 тис. американців, - Трамп

Президент США Дональд Трамп змінив свій прогрон по смертності в країні від коронавіруса і стверджує, що COVID-19 може забрати життя до 100 тис. американців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Наголошується, що в минулому місяці Трамп заявляв, що очікує близько 60 тис. смертей в США від коронавіруса.

"Ми втратимо від 75, 80 до 100 000 чоловік", - сказав президент США, назвавши це "жахливою" ситуацією.

Трамп стверджував, що без дій його адміністрації "мінімум втратили б два мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, це мінімум".

Американський лідер відзначив також, що в цілому підтримує зусилля губернаторів з подолання кризи, заявивши, що в кожному штаті буде свій підхід до відкриття своєї економіки.

"Це пройде", - запевнив він, неодноразово називаючи спалах "чумою".

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки 30 квітня кількість померлих від коронавіруса наблизилося до кількості загиблих в результаті теракту 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, що розвідка країни не доповідала йому про масштаби епідемії коронавіруса до останніх чисел січня.