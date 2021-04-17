Він зазначив, що лікарі боролися за його життя, але через ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла.

"Сумна новина. Годину тому від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов", - написав Кличко.

Сім років Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації, останні три роки очолював її.

"Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район і місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, буде пам'ятати його як людину високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою посмішкою. Він таким і був", - резюмував мер.