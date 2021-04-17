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Від коронавірусу помер голова Подільського району Києва

Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю ввечері, 16 квітня, від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Він три тижні перебував у лікарні.

Про це повідомив в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що лікарі боролися за його життя, але через ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла.

"Сумна новина. Годину тому від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов", - написав Кличко.

Сім років Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації, останні три роки очолював її.

"Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район і місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, буде пам'ятати його як людину високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою посмішкою. Він таким і був", - резюмував мер.

Нагадаємо, головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус помер 4 квітня. Він помер через ускладнення від коронавірусу.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато по коронавірусу.

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