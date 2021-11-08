Не від коронавірусу. В Україні випробовують нові препарати AstraZeneca, Pfizer та Janssen

Ніпокалімаб компанії Janssen Pharmaceutica NV - для лікування дорослих пацієнтів з активним системним червоним вовчаком.
Рофекоксиб компанії Tremeau Pharmaceuticals - для пацієнтів з гемофілічною артропатією.
Циклосилікат цирконію натрію компанії AstraZeneca - оцінка впливу на прогресуючу хронічну ниркову недостатність (ХНН) у учасників з ХНН та гіперкаліємією або із ризиком гіперкаліємії.
Бермекімаб компанії Janssen - для лікування дорослих пацієнтів з атопічним дерматитом середнього або важкого ступеня.
Тілдракізумаб компанії Sun Pharma Global FZE - для пацієнтів, які отримували лікування інгібіторами ФНП із активним псоріатичним артритом.
Ланіфібранор компанії Inventiva S.A. - для пацієнтів з нециротичним неалкогольним стеатогепатитом та фіброзом печінки стадії.
AVP-786 компанії Avanir Pharmaceuticals для лікування негативних симптомів шизофренії,
Плацебо до бермекімаб компанії Pfizer Healthcare India Private Limited разом з Janssen Pharmaceutica NV, Fisher Clinical Services, Catalent Pharma Solutions - для лікування дорослих пацієнтів з атопічним дерматитом середнього або важкого ступеня.