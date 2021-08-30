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Від коронавірусу можуть померти ще 236 тисяч осіб до кінця року: ВООЗ назвала причини

Автор: Анастасія Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують ще 236 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року. ВООЗ назвала причини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге вважає, що це може статися через стагнацію показників вакцинації і низький рівень вакцинації в бідніших країнах.

"Минулого тижня кількість смертей збільшилася на 11% - за одними надійними прогнозами до 1 грудня в Європі загине 236 000 осіб", - повідомив Клюге.

В Європі уже зафіксували близько 1,3 мільйона випадків смерті від коронавірусу. За словами Клюге, з 53 країн-членів Європейського регіонального бюро ВООЗ в 33 (62%) за останні два тижні рівень захворюваності склав більше 10 відсотків.

Клюге пояснив більш високу передачу інфекції поширенням більш заразного варіанту Delta і "перебільшеним пом'якшенням" обмежень.

Нагадаємо, шість областей України мають високі ризики поширення COVID-19.

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