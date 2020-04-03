Через коронавірус у медзакладах Чернівецької області перебуває більше 100 паціентів

У медичних закладах Чернівецької області станом на 3 квітня перебуває 101 пацієнт, у 48 з них підтверджено коронавірус, решта - з підозрою. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Зокрема, до обласної дитячої лікарні наразі госпіталізовано п’ятьох дітей. У трьох діагностовано коронавірус, у двох його підозрюють. Усі хворі почуваються добре.

У Глибоцькій центральній районній лікарні перебувають 14 пацієнтів, коронавірус діагностовано у 7 з них. Двоє хворих - у реанімаційному відділенні на неінвазивній вентиляції легень.

У Чернівецькій міській лікарні №1 надають допомогу 16 пацієнтам. Підозрюють коронавірус у 6 з них, двоє перебувають у реанімації на неінвазивній вентиляції легень. Обоє недужих у важкому стані, їм 70 років. У одного з них - коронавірус, а також цукровий діабет та гіпертонія. Іншого госпіталізували із підозрою на коронавірус.

До обласної лікарні госпіталізовано 39 осіб, 19 із них мають підтверджений коронавірус. Четверо пацієнтів перебувають у реанімації, їхній стан - стабільно важкий. У трьох із них діагностовано коронавірус, у одного - підозра. Одна недужа старшого віку із коронавірусом перебуває на штучній вентиляції легень, двоє - на кисневій дотації.

У Хотинській центральній районній лікарні надають допомогу 16 хворим, у 6 з них коронавірус уже підтвердили. Важких хворих тут немає.

Також пацієнти із підозрою на коронавірус є у інших центральних районних лікарнях. Зокрема, двоє - у Сокирянській, двоє - у Новоселицькій та один - у Кіцманській ЦРЛ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також документів.