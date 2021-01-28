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Через коронавірус Каннський кінофестиваль знову перенесли

Канни, Четвер 28 січня 2021 03:59
Через коронавірус Каннський кінофестиваль знову перенесли
Фото: Кінофестиваль (twitter.com MaccroCine)
Автор: Даша Харченко

Через пандемію коронавірусу 74-й Каннський кінофестиваль перенесли на липень 2021 року. Він мав пройти з 11 по 22 травня цього року.

Про це йдеться в заяві організаторів.

Восени 2020 року організатори повідомили, що залишають за собою право змінювати дати проведення події залежно від розвитку ситуації з пандемією у світі.

Фестиваль перенесли на 6-17 липня 2021 року.

В квітні 2020 року кінофестиваль в Каннах перенесли на невизначений період через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, на сьогодні в 70 країнах виявили "британський" штам коронавірусу. При цьому "південноафриканський" штам підтвердили - в 31. Крім того, країни Євросоюзу можуть ввести заборона на в'їзд для громадян Великобританії, поки не буде доведено, що вакцини від COVID ефективні проти вірусу.

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