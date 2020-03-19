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Від коронавірусу в Іспанії за добу померли майже 170 осіб

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 15:39
Від коронавірусу в Іспанії за добу померли майже 170 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку спалаху в Іспанії померли понад 760 осіб

За минулу добу, 18 березня, від коронавірусу в Іспанії померли майже 170 осіб. Про це пише El Pais з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Повідомляється, що за останні 24 години в Іспанії було зареєстровано 3431 новий випадок коронавірусу, що приблизно на 25% більше у порівнянні з попереднім днем.

За добу від коронавірусу померли 169 осіб, всього з початку спалаху в Іспанії зафіксовано 17 147 заражених і 767 випадків смерті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Хорватії зафіксували перший випадок смерті від коронавірусної інфекції. Загальна кількість заражених в країні перевалило за сотню.

Зазначимо, вчені в Лондоні оцінили ефективність карантину у боротьбі з коронавірусом. Різна комбінація обмежувальних заходів здатна уповільнити поширення інфекції. У цьому випадку епідемія досягне піку протягом трьох-чотирьох місяців. Даний сценарій можливий, якщо карантин обмежиться поєднанням домашньої ізоляції хворих і членів їх сімей, а також соціального дистанціювання літніх людей.

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