Через коронавірус у Барселоні скасували найбільшу виставку технологій

У зв'язку з загрозою коронавірусу в Барселоні скасували найбільшу виставку мобільних технологій Mobile World Congress. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що через загрозу коронавірусу виставку MWC 2020, яка повинна була пройти 24-27 лютого в Барселоні, скасовано. За словами організаторів, побоювання з приводу спалаху коронавірусу зробили неможливим проведення заходу.

Відзначимо, рішення було прийнято після відмов провідних компаній Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel і LG від участі у виставці.

Нагадаємо, станом на 13 грудня в Китаї в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 осіб. При цьому заражених досягло 59 805.

Раніше також стало відомо, що сьогодні до Одеси прибуде контейнеровоз, який побував в китайських портах, у шістьох членів команди була висока температура. Відразу після того, як судно пришвартувалося, буде проведено медичний огляд. Судно заходило також у порти Єгипту, Лівії, Туреччині та Румунії. Проте, санітарно-карантинної служби одеського порту призвели в підвищену готовність