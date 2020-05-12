ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Житомирській області: зареєстрували ще два нових випадки

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 08:27
Коронавірус в Житомирській області: зареєстрували ще два нових випадки
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Загалом в області зафіксували 525 випадків вірусу

За минулу добу у Житомирській області лабораторно підтверджено ще два нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної держадміністрації.

Як повідомляється, нові випадки були зафіксовані у 46-річної жінки з Житомира та у 63- річної жінки з Радомишля. Наразі в Житомирській області вже 525 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Найбільша кількість з них спостерігається у Житомирі - 182 людини, у Коростенському районі - 101 та у Бердичівському районі - 98.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Житомирській області через спалах коронавірусу серед медичних працівників на два тижні закрили міську лікарню №2. У закладі проведуть повну дезінфекцію приміщень, а всі працівники будуть перевірені за допомогою ПЛР-тестування.

Також Коронавірусом у Києві за добу заразилися 66 людей, серед яких 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Загалом в столиці України вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Теги Новини України ЖитомирКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся