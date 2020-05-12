Коронавірус в Житомирській області: зареєстрували ще два нових випадки

Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Загалом в області зафіксували 525 випадків вірусу

За минулу добу у Житомирській області лабораторно підтверджено ще два нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної держадміністрації.

Як повідомляється, нові випадки були зафіксовані у 46-річної жінки з Житомира та у 63- річної жінки з Радомишля. Наразі в Житомирській області вже 525 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Найбільша кількість з них спостерігається у Житомирі - 182 людини, у Коростенському районі - 101 та у Бердичівському районі - 98.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Житомирській області через спалах коронавірусу серед медичних працівників на два тижні закрили міську лікарню №2. У закладі проведуть повну дезінфекцію приміщень, а всі працівники будуть перевірені за допомогою ПЛР-тестування.

Також Коронавірусом у Києві за добу заразилися 66 людей, серед яких 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Загалом в столиці України вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.