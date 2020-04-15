Коронавірус в Житомирській області: одна з заражених приїхала з Москви

У Житомирській області у жінки, яка повернулась кілька днів тому з Москви, виявили коронавірус. Про це повідомив під час брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, 26-річна жінка декілька днів тому приїхала пасажирським автобусом з російської столиці, а вже вчора у неї лабораторно підтвердили COVID-19. Наразі вона перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів, а її стан оцінюється як задовільний.

"Зрозуміло, що контактні особи - це громадяни, які перебували в даному транспортному засобі. Наразі ми не володіємо інформацією, хто саме там був. Це питання до прикордонників. Вони наразі встановлюють інформацію, хто саме там перебував", - сказав Суслик.

Нагадаємо, у Бердичівському районі Житомирської області померла 75-річна жінка від коронавірусу в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні.

Також у Житомирській області у 12 медиків лабораторно підтвердили коронавірус.

РБК-Україна раніше повідомляло, що станом на 15 квітня в Україні заразились коронавірусом 3764 людей. За добу зафіксовано 392 нових випадків.