ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Житомирській області: одна з заражених приїхала з Москви

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 13:28
Коронавірус в Житомирській області: одна з заражених приїхала з Москви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стан зараженої коронавірусом оцінюється, як задовільний

У Житомирській області у жінки, яка повернулась кілька днів тому з Москви, виявили коронавірус. Про це повідомив під час брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, 26-річна жінка декілька днів тому приїхала пасажирським автобусом з російської столиці, а вже вчора у неї лабораторно підтвердили COVID-19. Наразі вона перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів, а її стан оцінюється як задовільний.

"Зрозуміло, що контактні особи - це громадяни, які перебували в даному транспортному засобі. Наразі ми не володіємо інформацією, хто саме там був. Це питання до прикордонників. Вони наразі встановлюють інформацію, хто саме там перебував", - сказав Суслик.

Брифінг голови ОДА Віталія Бунечка, щодо розповсюдження коронавірусу в Житомирській області

Опубліковано Житомирська ОДА Середа, 15 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у Бердичівському районі Житомирської області померла 75-річна жінка від коронавірусу в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні.

Також у Житомирській області у 12 медиків лабораторно підтвердили коронавірус.

РБК-Україна раніше повідомляло, що станом на 15 квітня в Україні заразились коронавірусом 3764 людей. За добу зафіксовано 392 нових випадків.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 15 квітня Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 15 квітня
Новини України ЖитомирМоскваКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся