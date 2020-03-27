Коронавірус у Житомирській області: кількість заражених зросла до 4

Станом на 9 годину 27 березня в Житомирській області зареєстровано 4 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається, за день зафіксовано два нових випадки зараження.

"Як повідомляє ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України", за минулу добу досліджувався матеріал від 5-ти хворих . За результатами досліджень COVID-19 виявлено у двох осіб", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, кількість заражених у області зросла до 4. Це летальний випадок у мешканки міста Радомишль, у мешканця міста Житомир та два нових випадки, що зареєстровані у Бердичівському та Малинському районах.

Нагадаємо, у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на новий коронавірус.

Разом з тим, кількість інфікованих коронавірусом в окупованому Криму збільшилася до 14 осіб. На окупованому півострові виявили ще 7 нових випадків.

Як повідомляло РБК-Україна, в лікарнях анексованого Криму знаходяться більше тисячі людей, хворих пневмонією.