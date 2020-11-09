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Коронавірус у Зеленського: ОП поки не розглядає призначення в.о. президента

Автор: Инна Собора

В Офісі президента поки не розглядають можливість призначення виконувача обов'язків глави держави через коронавірус у Володимира Зеленського. Він збирається працювати з дому.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в коментарі BBC Україна.

За її словами, у Зеленського невелика температура, а інших симптомів немає. Вона додала, що президент перебуватиме вдома. Там є окреме приміщення, де він і працюватиме.

На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

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"Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби", - сказала Мендель.

Нагадаємо, ввечері стало відомо, що Зеленський захворів на COVID-19. Крім того, позитивний тест у керівника його Офісу Андрія Єрмака.

Після цього, стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль незабаром здасть тест на коронавірус.

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Новини України КоронавірусВолодимир Зеленський