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Коронавірус зафіксували у всіх країнах Африки

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 16:35
Коронавірус зафіксували у всіх країнах Африки
Ілюстративне фото (flickr)

Вірус виявили у громадянина Лесото, який раніше повернувся з Саудівської Аравії

Перший випадок коронавірусу виявили в Королівстві Лесото - останній країні Африканського континенту, яку до сьогоднішнього дня пандемія обходила стороною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У заяві Міністерства охорони здоров'я повідомили, що вірус виявили у одного з 81 пацієнтів, які пройшли тестування після повернення з Саудівської Аравії та сусідньої Південної Африки.

"Міністерство охорони здоров'я повідомляє народу басуто і всьому співтовариству, що проживає в Лесото, про те, що в країні вперше зареєстрований підтверджений випадок COVID-19", - сказав представник МОЗу.

Пацієнт - громадянин Лесото, який проходив навчання в Саудівській Аравії.

29 березня в Лесото ввели локдаун для недопущення потрапляння вірусу в країну з Південної Африки, яка повністю оточує королівство і має найбільше число підтверджених випадків захворювання на континенті.

Наразі на Африканському континенті зареєстровано понад 69 тис. випадків коронавірусу. Менш ніж за тиждень кількість хворих зросла на 16 тис. осіб.

У середині квітня ВООЗ попередила, що Африка може стати наступним епіцентром пандемії.

Також повідомлялося, що в Алжирі вирішили продовжити карантин на 15 днів. Поступове зняття обмежень планувалося розпочати 14 травня. Однак за останній час епідеміологічна ситуація в країні погіршилася.

Теги Новини України АфрикаКоронавірус
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