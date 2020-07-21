Коронавірус зафіксували в Київраді: заразився депутат

Депутат Київської міської ради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це повідомив сам Бродський у себе в Facebook.

За його словами, більшість чиновників та співробітників Київради замовчують факт інфікування коронавірусом.

"Друзі, я завжди був і залишаюсь відкритим і чесним із вами. Тому ділюся з вами важливою новиною - я отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - написав депутат.

Бродський повідомив, що почувається добре і наразі знаходиться на самоізоляції.

"Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом - будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі", - додав депутат.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві на коронавірус захворіли 73 людини. Водночас, у столиці почали функціонувати дитячі санаторії.

Всього в Україні понад 60 тисяч хворих на COVID-19, за добу інфікувалися 760 громадян.