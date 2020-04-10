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Коронавірус зафіксували ще в одній країні

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 15:07
Коронавірус зафіксували ще в одній країні
Ілюстративне фото (flickr.com carlseye)

Вірус дістався до Ємену

Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу зареєстрували в Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву національного комітету по боротьбі з COVID-19 у Twitter.

Інфекцію виявили на сході країни в провінції Хадрамаут. За даними комітету, стан хворого стабільний, чоловік отримує всю необхідну медичну допомогу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що знають про першого хворого на COVID-19 в Ємені.

"Чоловік перебуває в ізоляції і на лікуванні, всі можливі контакти відслідковуються і надалі ізолюються. ВООЗ тісно співпрацює з комітетом, щоб забезпечити подальші заходи щодо швидкої локалізації вірусу", - йдеться в заяві організації.

Показово, що кілька днів тому ВООЗ попередила про катастрофічні наслідки спалаху коронавірусу в Ємені, оскільки виснажена 5-річною війною система охорони здоров'я країни працює менш ніж наполовину від своїх можливостей.

Нагадаємо, коаліція на чолі з Саудівською Аравією оголосила про припинення військової операції в Ємені у відповідь на заклик ООН про припинення вогню на тлі пандемії коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що на початку лютого американскі військові у ході спецоперації в Ємені ліквідували ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" (АКАП) Касема ар-Раймі.

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