Коронавірус зафіксували ще в одній країні

Саудівська Аравія підтвердила перший випадок зараження китайським коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я країни в Twitter.

Повідомляється, що коронавірус виявили у громадянина, який прибув до Саудівської Аравії з Ірану через контрольно-пропускний пункт у Бахрейні. При цьому заражений не повідомив, що раніше відвідував Іран.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що контролюють ситуацію. Інфікований громадянин ізольований.

Нагадаємо, захворювання коронавірусом COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані від коронавіруса помер перший чиновник - член дорадчого органу при вищому керівника Ірану (Рада) доцільності Мохаммад Мирмохаммади. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в Ірані заразилося понад 1500 чоловік, 54 померли.