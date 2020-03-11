Коронавірус може викликати в Європі великий економічний шок, - Лагард

Якщо країни ЄС не приймуть термінові заходи по боротьбі з коронавірусом, Європа зіткнеться з великим економічним шоком. Про це голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила під час відеоконференції з лідерами Євросоюзу, повідомляє Bloomberg.

Лагард зазначила, що без координованих дій "ми побачимо сценарій, який нагадає багатьом з нас фінансову кризу 2008 року". При належних відповідних заходах економічний шок, ймовірно, буде тимчасовим, додала вона.

За словами джерела, Лагард повідомила, що керівництво ЄЦБ вивчає всі доступні інструменти, готуючись до засідання на цьому тижні.

Додамо, світова економічна криза - кризовий стан світової економіки, який був різко помітній з 2008 року. Різні країни і регіони виходили з гострої фази кризи в різний час, з 2009 по 2013 рік, а його наслідки зберігаються донині. Розвинувся з фінансової кризи, що почалася в США. У 2009 році світовий ВВП вперше з часів Другої світової війни показав негативну динаміку.

Нагадаємо, в Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення.