Коронавірус викликав найсерйознішу кризу в історії ЄС, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала пандемію коронавірусу найсерйознішою кризою за всю історію існування Європейського союзу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Канцлер зазначила, що пандемія стала "загрозою здоров'ю громадян" схожа на природну катастрофу.

"З моєї точки зору, Європейський союз перебуває перед самим серйозним випробуванням з моменту заснування", - сказала вона.

Меркель закликала показати, що ЄС готовий захищати свою економіку, і тут необхідні скоординовані дії країн-членів союзу.

"Це особливо правильно для країн єврозони. Німеччина досягне успіху лише в тому випадку, якщо у Європи буде все добре", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Євросоюз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом.

Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про те, що між державами-членами ЄС ведуться переговори про те, як діяти після Великодня.

Додамо, що у Німеччині станом на 6 квітня зафіксовано понад 100 тис. хворих коронавірусом, про що свідчать дані центру Джона Хопкінса. Таким чином, Німеччина стала четвертою країною, яка подолала межу в 100 тис. заражених.