Коронавірус, виявлений у норок в Польщі, може передаватися людині і навпаки

Коронавірус, виявлений у норок у Польщі, може передаватися людині і навпаки. Аналогічні дані раніше були отримані Данії та Нідерландах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі.

Згідно з повідомленням, було проведено вузькоспеціалізоване дослідження з секвенування геному SARS-CoV-2 штамів, виділених у результаті першого випадку зараження норок в Польщі.

Група фахівців і вірусологів провела детальні тести генетичного матеріалу, спочатку підтвердженого 30 січня 2021 року. Отримані результати геномного секвенування показали, що виявлені штами SARS-CoV-2 у норок схожі між собою і відносяться до певної вже відомої лінії.

Отримані дані та торішня інформації з Данії та Нідерландів "ясно показують, що і в Польщі цей вірус може передаватися від норки до людини і навпаки", йдеться в повідомленні.