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Коронавірус, виявлений у норок в Польщі, може передаватися людині і навпаки

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 15:54
Коронавірус, виявлений у норок в Польщі, може передаватися людині і навпаки Фото: норка (pixabay)
Автор: Олександр Білоус

Коронавірус, виявлений у норок у Польщі, може передаватися людині і навпаки. Аналогічні дані раніше були отримані Данії та Нідерландах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі.

Згідно з повідомленням, було проведено вузькоспеціалізоване дослідження з секвенування геному SARS-CoV-2 штамів, виділених у результаті першого випадку зараження норок в Польщі.

Група фахівців і вірусологів провела детальні тести генетичного матеріалу, спочатку підтвердженого 30 січня 2021 року. Отримані результати геномного секвенування показали, що виявлені штами SARS-CoV-2 у норок схожі між собою і відносяться до певної вже відомої лінії.

Отримані дані та торішня інформації з Данії та Нідерландів "ясно показують, що і в Польщі цей вірус може передаватися від норки до людини і навпаки", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня на фермі в Поморському воєводстві був зареєстрований перший в Польщі випадок зараження коронавірусом у норок (у 4 з 20). Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що на норкових фермах по всій країні проходять ветеринарні перевірки.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Данії виплатить компенсації фермерам, які розводять норок, після того, як у 2020 році було прийнято рішення знищити тварин, щоб зупинити поширення COVID-19. Уряд виплатить 3 млрд доларів.

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