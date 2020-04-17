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Коронавірус виявлено в монастирі в Одеській області

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 21:04
Коронавірус виявлено в монастирі в Одеській області
Фото: Теплодарський жіночий монастир (wiki-org.ru)

Вірус виявили у черниці в Теплодарському жіночому монастирі

В Одеській області коронавірус виявили в Теплодарському жіночому монастирі. Про це повідомляє Антикризовий штаб Одеської області у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні в області виявили чотири нових випадки COVID-19, таким чином, в регіоні захворіли вже 97 осіб.

"З них 33 - в Одесі, 25 - у Подільську. Вік наймолодшого хворого - 3 роки, найстаршого - 87 років. Крім того, серед "новеньких" - три представники УПЦ МП з Теплодара. Раніше в Теплодарському жіночому монастирі хвороба була виявлена в однієї з черниць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Почаївській лаврі підозрюють спалах коронавірусу. У той же час настоятель не контактує з медиками.

Сьогодні стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі від коронавірусу помер ще один чернець. Інформацію підтвердила прес-служба Української православної церкви Московського патріархату. Повідомлялося, що цей чернець нещодавно прийшов у Києво-Печерську з Почаївської лаври. У той же час УПЦ МП повідомила про одужання від коронавірусу шістьох ченців і послушників.

У Миколаївській області підтвердили ще два випадки COVID-19
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