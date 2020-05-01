Коронавірус виявили ще майже у 40 дітей і близько сотні медиків

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили ще у 37 дітей і 91 медика. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з початку епідемії в Україні захворіли 754 дітей і 2154 медичних працівника.

"За минулу добу захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медичний працівник. Було госпіталізовано 121 особу... При цьому всього одужало 413 осіб. За минулу добу проведено 6 942 тестування методом ПЛР", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу 11 осіб померли і 175 одужали. Найбільше число інфікованих зафіксовано в Чернівецькій області (1667 випадків), Києві (1453) та Івано-Франківській області (899 ). При цьому менш за все хворих в Луганській (35), Чернігівській (50) і Донецькій (70) областях.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я попереджає, що на Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано. При цьому навіть після скасування карантину залишаться вимоги соціального дистанціювання і гігієни.



