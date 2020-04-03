Коронавірус в ЗСУ та списки для обміну полоненими: новини за 2 квітня

В Україні зафіксовано 897 випадків інфікування коронавірусом, уряд планує посилити карантин, бойовики надали список українців для обміну. Детальніше про те, що сталося в четвер, 2 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та світі

У Зеленського відреагували на скандал з братом Єрмака

У Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на скандал довкола брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака. У Офісі глави держави заявили, що всі факти викладені на так званих "плівках Лероса" повинні бути перевірені. Разом з тим Зеленський чекає на встановлення джерела появи скандальних записів.

Нагагаємо, на вихідних народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака. На записах, людина, схожа на Дениса Єрмака, обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Бойовики надали список українців для обміну

Представники так званих "республік Донбасу" надали імена і прізвища 19 українців, яких вони готові передати Україні в рамках чергового обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що обмін полоненими з так званими "республіками Донбасу" може початися в найближчі тижні.

СБУ підозрює держсекретаря Мінінфраструктури в передачі секретних документів

Служба безпеки України підозрює у передачі секретних документів, пов'язаних з національною безпекою, державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака. Про це повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

Документи стосуються національних інтересів на півдні і сході України, а також в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

Кабмін отримав позитивний сигнал від МВФ і чекає транш найближчим часом

Український уряд отримав позитивний сигнал від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і чекає транш найближчим часом. Про це на онлайн-зустрічі з представниками Американської торгової палати заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

На цій зустрічі Шмигаль повідомив, що уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку.

Ціни на нафту різко піднялися майже на 50%

Ціни на нафту в ході торгів 2 квітня різко піднялися майже на 50%, після чого відкотилися до 32 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 18:00 2 квітня за київським часом ціна північноморської нафти марки Brent піднялася на 29,06% - до позначки в 31,93 долара за барель. При цьому на піку сьогоднішніх торгів вартість червневих ф'ючерсів зростала на 46,7% - до 36,29 долара за барель.

Температурні перепади в 20 градусів: в Україну прийде аномальна погода

Погода в Україні в найближчі дні буде з різкими аномальними перепадами температур. Протягом доби показники може різко змінюватися в діапазоні до двадцяти градусів. Що буде з погодою протягом найближчого тижня - в матеріалі Styler.