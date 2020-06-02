Коронавірус вперше виявили у МОЗ

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Тестування проходять всі, хто контактував із зараженим

Коронавірусом інфікувався один із працівників апарату Міністерства охорони здоров’я. Хворого ізолювали, проводиться епідемічне розслідування.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, це перший випадок захворювання у міністерстві.

"Вчора у апараті Міністерства був виявлений перший випадок захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Відразу був виявлений відповідно до затверджених нами алгоритмів, відразу було виявлено коло контактних осіб, була визначена кількість людей, з якими спілкувався інфікований", - розповів Степанов.

Наразі тестування на коронавірус проходять всі працівники, які могли контактувати з інфікованим.

"Якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію. Тобто все буде зроблено так, як відбувається у будь-якому іншому підприємстві чи організації", - додав Степанов.

Нагадаємо, у Чернівцях зафіксували повторне зараження коронавірусом.

Загалом, кількість нових випадків захворювання в Україні поступово зменшується.

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Автор: Роман Калиниченко